بيانات أوروبية: روسيا وبيلاروس توقفان تدفقات الكهرباء إلى أوكرانيا

أظهرت بيانات للشبكة الأوروبية، لمشغلي أنظمة نقل الكهرباء، اليوم الخميس، تعليق تدفقات الكهرباء من روسيا إلى أوكرانيا منذ الساعة السابعة مساء الأربعاء.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" لأنباء، كانت تدفقات الطاقة من روسيا إلى أوكرانيا سارية على مدار يوم الثلاثاء، حيث وصلت إلى 811 ميجاوات في الساعة الواحدة صباح الأربعاء.

ووفقا للبيانات، تدفق أقل من 20 ميجاوات في الساعة في الاتجاه المعاكس من أوكرانيا إلى روسيا منذ منتصف ليل الأربعاء/الخميس.

ولم ترسل بيلاروس أي كهرباء إلى أوكرانيا منذ الساعة العاشرة مساء الثلاثاء، لكنها استوردت الكهرباء من أوكرانيا حتى الساعة الثانية مساء الأربعاء؛ وتوقفت جميع التدفقات بينهما منذ ذلك الحين.