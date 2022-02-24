 إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري لسوء الأحوال الجوية

أحمد سعداوي
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 1:35 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 1:35 م

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء اليوم الخميس فى تمام الساعة 12.30 نظرا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

وقالت الهيئة في بيان، إنها أوقفت كافة الأنشطة على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء أركان حرب مهندس محمد الرحيم رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .

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