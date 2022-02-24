قال أمين حلف الناتو ينس ستولنبرج، إن الحلف ليس لديه أية خطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا، موضحًا أنه متواجد في المنطقة للدفاع عن الحلفاء وعزز القوات في الجانب الشرقي لضمان عدم انتقال النزاع إلى أرض الحلفاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «الناتو» أقوى حلف في التاريخ، متابعًا: «نقف معًا وأوضحنا أننا ملتزمون بدفاعنا الجماعي، وهذه أفضل وسيلة لمنع انتقال المأساة والهجوم البغيض في أوكرانيا إلى دول الناتو».

وذكر أن الحلف قدم الدعم إلى أوكرانيا بالعديد من الطرق منذ 2014، لافتًا إلى تعزيز دفاع كييف وإتاحة العديد من القدرات لتقوية القوات البحرية وقواتهم بشكل عام.

وتابع: «إضافة لهذا الحلفاء قدموا معدات عسكرية وأسلحة دفاعية والعديد من الأمور الأخرى للتدريب.. من المهم لنا نزع فتيل الأزمة، وهناك اتصالات بين القادة العسكريين وروسيا ونفعل كل ما بوسعنا لخفض التصعيد».