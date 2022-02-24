ختام فعاليات برنامج الأسرة والمجتمع لبيت العائلة المصرية

اختتمت لجنة الثقافة الأسرية ببيت العائلة المصرية فعاليات برنامج "الأسرة والمجتمع" في عامه الثالث، والمقام لمدة ثلاثة أيام، والذى يهدف إلى تدريب مجموعة من وعاظ وواعظات الأزهر والقساوسة والراهبات، والبالغ عددهم 100، مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، على أفضل أساليب تقوية الترابط الأسري من خلال التوعية بدور الأسرة وتقويمها.

وجرى تدريب المشاركين في البرنامج على 6 ورش، هي (كيف أجعل بيتي جنة- دور الأب في الأسرة- الحب والعطاء- التضحية من أجل الأسرة- كيفية علاج إدمان السوشيال ميديا- كيفية مواجهة التطرف)، من خلال تفاعل المشاركين في البرنامج وطرح أفكارهم في مواجهة المشكلات الأسرية والتي قد تنتهي بالطلاق، مما يؤثر بالسلب على الأسرة والمجتمع.

وقالت الدكتورة شيماء محمود، واعظة بمجمع البحوث الإسلامية، إن هذا البرنامج يقدم استراتيجية مهمة في محاولة تغيير الجو الأسري بين الزوج وزوجته والأولاد، للحفاظ على الكيان الأسري، مما يساعد في الحد من ظاهرة الطلاق، مضيفة أن المشاركين في البرنامج عليهم مسؤولية كبيرة في تغيير المجتمع من خلال ما تعلموه في البرنامج.

ومن ناحيتها، بيّنت هبة صبحي، معلمة اللغة الإنجليزية، من الكنيسة الإنجيلية، أن أهم الدروس التي تعلموها في البرنامج هي التأكيد على أهمية الأسرة وكشف الأضرار التي تلحق بها وخاصة للأولاد في حالة الانفصال، وأن يكون الوالدان قدوة لأبنائهما لتحقيق استقرار المجتمع.

وأوضحت ثناء لويس، موجه أول تربية اجتماعية، أن البرنامج أتاح لها وللمشاركين فرصة الاستماع لبعضهم عن قرب وكسر الحواجز والمخاوف بينهم، ومثّل لهم فرصة قوية للتعايش المشترك، مما يعمق ويقوي شعور الوحدة الوطنية، كما أنه قضى على الكثير من العادات والممارسات الخاطئة، وأكد أن الإيمان بالتغيير ضروري لاستقرار المجتمع.

ومن جانبه، أشار أمجد فهمي، المنسق العام للبرنامج، إلى أن الهدف من البرنامج هو تغيير السلبيات الموجودة داخل الأسرة، للحفاظ عليها، من خلال ورش تدريبية يحاضر فيها متخصصين في المجال الأسري، مؤكدًا أن تعاون الأزهر والكنيسة له دور مهم في تغيير الكثير من السلبيات المنتشرة في المجتمع، لما لهما من مكانة كبيرة في قلوب المصريين، وهو ما يجعل تأثيرهما في المجتمع كبير.