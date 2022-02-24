سفارة الهند بالقاهرة تنظم احتفالية لتوزيع جوائز اليوم العالمي للغة الهندية

نظمت سفارة الهند بالقاهرة، الأربعاء، في قاعة الهناجر بدار الأوبرا المصرية، احتفالية توزيع جوائز اليوم العالمى للغة الهندية 2022، تحت رعاية وزارة الخارجية الهندية؛ بهدف الترويج للغة الهندية في كل أنحاء العالم.



وتم توزيع جوائز وشهادات التقدير على الطالبات والطلبة الفائزين فى كتابة المقال والقصة والشعر والتحدث الارتجالى، التى جرت عبر الإنترنت في 16 فبراير الماضى.



وتعتبر اللغة الهندية ثالث لغات العالم انتشارا، واللغة الأم التى يتحدث بها ما يقرب من 340 مليون شخص، وإحدى لغات الهند الرسمية. ويتم التحدث بها واللغات المشتقة منها فى أكثر من 20 دولة خارج الهند.



حضر الاحتفالية أشيش جوبتا، نائب رئيس البعثة، والدكتور أحمد القاضى أستاذ اللغة الأوردية بجامعة الأزهر، ومحمد هاشم مدير المركز الثقافى الهندى، والدكتور عبدالمجيد حبيب الله أستاذ اللغة الأوردية بالمركز الثقافى الهندى، وأستاذة اللغة الهندية جولنار عبدالمجيد.