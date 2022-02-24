عاصفة الاجتياح الروسي لأوكرانيا تضرب بورصتي الهند والصين

امتدت تداعيات العملية العسكرية الروسية شرقي أوكرانيا إلى البورصات الآسيوية التي تراجعت، بنسب متفاوتة في الوقت الذي لجأ فيه المستثمرون إلى الملاذات الآمنة، وعزفوا عن الأصول ذات المخاطر المرتفعة، ومن بينها الأسهم.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، وسط تأكيدات على مقتل 40 عسكريًا وعشرات المدنيين جراء الهجوم الروسي ، وتقول روسيا إنها تهدف لحماية الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا.

وهبطت الأسهم الصينية في نهاية تعاملات الخميس، إذ تراجع مؤشر "شنغهاي المركب" بنحو 1.7% عند 3429 نقطة، فيما هبط "شنتشن" بنسبة 2.63% عند 2282 نقطة، بينما تراجع مؤشر "سي إس آي 300" بنحو 2.03% مسجلاً 4529 نقطة.

وارتفع الدولار أمام العملة الصينية بنحو 0.1% عند 6.3211 يوان.

وكذلك تراجعت الأسهم الهندية بأكبر وتيرة منذ مايو 2020، إذ هبط مؤشر "إس أند بي بي إس إي سينكس" 4.7%، كما خسر تراجع مؤشر "إن إس إي نيفتي 50" بنسبة 4.8%.

وسجل المؤشران الهنديان انخفاضات لليوم السابع على التوالي، في أطول سلسلة خسائر منذ مارس 2020.

وتراجعت الروبية الهندية 1.4% بأكبر وتيرة منذ أبريل 2021، وارتفعت عائدات السندات الحكومية بمقدار نقطتي أساس إلى 6.76%.