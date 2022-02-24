أسهم اليابان تنخفض لأدنى مستوى في 15 شهرا بعد غزو روسي لأوكرانيا

سجل المؤشر نيكي الياباني أدنى مستوى في 15 شهرا عند الإغلاق اليوم الخميس مع عزوف المستثمرين في أنحاء العالم عن الأصول المحفوفة بالمخاطر بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا.

وانخفض المؤشر نيكي القياسي 1.81% ليغلق عند 25970.82 نقطة، وهو أدنى مستوياته منذ 20 نوفمبر 2020، وعوض بعض خسائره في وقت مبكر إذ كان متراجعا بنسبة 2.5% خلال الجلسة، وفقا نبأ عاجل لوكالة رويترز.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.25% إلى 1857.58 نقطة.

وسجل المؤشران خسائر لخامس جلسة على التوالي.

وكان سهم فاست ريتيلنج المالكة لسلسلة متاجر أونيكلو للملابس الأكثر تراجعا على المؤشر نيكي ونزل 3.82%، في حين انخفض سهم مجموعة سوفت بنك 6.83%.

وكان قطاع شركات الطيران الأكثر خسارة بين القطاعات الفرعية وانخفض 5.4%.