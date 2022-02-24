 نجل النقشبندي: رفضت كتابة كتاب عن سيرة الوالد.. والرواية التي تحمل اسمه بها معلومات غير صحيحة - بوابة الشروق
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نجل النقشبندي: رفضت كتابة كتاب عن سيرة الوالد.. والرواية التي تحمل اسمه بها معلومات غير صحيحة

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 4:16 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 4:16 ص

علق إبراهيم سيد النقشبندي، نجل القارئ والمنشد النقشبندي، على تداول رواية باسم والده وتحمل اسم الكاتبة رحمة ضياء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن الرواية التي انتشرت في السوق باسم والده تحتوي على معلومات خاطئة عن مسيرة حياته، مشيرًا إلى أن من أهم هذه المعلومات أنه كان يأكل كيلو حلاوة طحينية قبل البدء في الابتهال أو قراءة القرآن.

واستكمل، أن الكاتبة تواصلت معه منذ أكثر من 8 أشهر، وطلبت منه كتابة سيرة والده، إلا أنه رفض، وبعدها تفاجأ بوجود رواية تحمل اسمه، مؤكدًا أن أسرة النقشبندي هي الوحيدة التي تملك قصة حياته.

وأوضح، أن تواصل مع الكاتبة، وسألها عن مصدر الحصول على القصص عن حياة الشيخ وكان ردها أن ما كتبته من وحي الخيال وهذا أمر لا يجوز ولا يصح، وهذه الكاتبة لم تستأذن كي تقوم بكتابة الرواية.

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