السعودية تؤكد لمجلس الأمن حقها في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار أراضيها

أكدت السعودية حقها السيادي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية أمن واستقرار وسلامة أراضيها، وأيضا أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها من أي اعتداءات إرهابية، في مواجهة الأعمال العدائية والتجاوزات من قبل مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

جاء ذلك في الرسالة التي أرسلها القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة المستشار محمد عبدالعزيز العتيق، إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن الهجمات الأخيرة على المملكة وفقا لوكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الخميس.

وقال العتيق:" إنه بالإشارة إلى الرسائل السابقة... أكتب إليكم لإبلاغكم بأن الدفاعات الجوية للمملكة العربية السعودية قد اعترضت يوم الاثنين، طائرة مسيرة استهدفت مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مدينة جيزان، جنوب غرب، المملكة التي أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية، وقد أدت هذه المحاولة العدائية والوحشية لاستهداف المدنيين، والبنى التحتية المدنية في المملكة والتي أصيب فيها ما لا يقل عن 16 مدنيا من جنسيات مختلفة؛ ثلاثة منهم في حالة حرجة".

وأشار العتيق في الرسالة، إلى أن "مليشيا الحوثي الإرهابية استأنفت شن هجمات عبر الحدود من مطار صنعاء الدولي، وهو ما يؤكد الطبيعة العدائية والإرهابية لهذه المليشيا وتجاوزاتها للقانون الدولي الإنساني".

وأكد المسؤول السعودي "أنه من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيا الحوثي ومورد أسلحتهم، فضلا عن الموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، وذلك من أجل وقف تهديدهم للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي".