 الصليب الأحمر الدولي يدعو لحماية المدنيين والخدمات الأساسية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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الصليب الأحمر الدولي يدعو لحماية المدنيين والخدمات الأساسية في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 4:21 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 4:21 م

دعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير، أطراف النزاع الروسي الأوكراني، إلى دعم القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية.

وكتب ماورير في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أوردتها قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس: "نشعر بقلق شديد على سلامة المجتمع الأوكراني، ورسالتنا إلى أطراف النزاع واضحة، وهي دعم القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والخدمات الأساسية".

وأكد أن فرق الصليب الأحمر الدولي استجابت للاحتياجات الإنسانية العاجلة، مشددا على ضرورة إتاحة الفرصة أمامها لتكون قادرة على مواصلة عملها المنقذ للحياة.

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