سهم أرامكو يسجل أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق السعودي

أنهى سوق الأسهم السعودي، اليوم الخميس، على تراجع بأكثر من 200 نقطة بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا، وسجل سهم "أرامكو" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.



وتراجع "مؤشر السوق السعودي"، في نهاية جلسة اليوم، بنسبة 8ر1% مغلقا عند 12298 نقطة (- 230 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4ر15 مليار ريال هي الأعلى منذ نحو شهرين ونصف.



ويأتي انخفاض مؤشر السوق السعودي بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين روسيا وأوكرانيا والتي ساهمت في انخفاض الأسواق العالمية وارتفاع أسعار السلع مثل النفط والذهب وغيرها من المنتجات.



وكان مؤشر السوق السعودي قد سجل اليوم أدنى مستوياته عند 12190 نقطة بانخفاض يزيد على 330 نقطة، قبل أن يقلص خسائره.



وشهدت الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم بقيادة سهم "مصرف الراجحي" -الأكبر وزنا في السوق- بنسبة 3% عند 155 ريالاً، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 1ر24 مليون سهم، وبقيمة 65ر3 مليار ريال، أغلبها صفقات خاصة تمت خلال الجلسة.



وسجل سهم "أرامكو السعودية" اليوم أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، عند 35ر41 ريال (+ 2%)، لتقفز القيمة السوقية للشركة للمرتبة الثانية عالميا، بقيمة 2ر2 تريليون دولار وفقا لسعر الإغلاق.