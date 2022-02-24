الانفصاليون: سيطرنا على بلدتين صغيرتين بشرق أوكرانيا

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يقول الانفصاليون في أوكرانيا، إنهم سيطروا على بلدتي ستانيتسيا لوهانسكا وشاستيا.
في حين أكدت السلطات في كييف أن القوات الموالية لروسيا تقدمت نحو المناطق التي تسيطر عليها القوات الحكومية.