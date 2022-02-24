كرم جبر: نجوم الكرة الكبار ومقدمي البرامج مقتنعون بمدونة سلوك الإعلام الرياضي

قال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن جميع نجوم الكرة الكبار ومقدمي البرامج الرياضية مقتنعون تمامًا بمدونة سلوك الإعلام الرياضي التي صدرت اليوم.

وأضاف جبر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء اليوم الأربعاء، أنه لا داعي للاقتراب من السيرة والسمعة الشخصية والسب والقذف والإهانة في المجال الرياضي، لأن تنفيذ ذلك سيؤدي إلى تحسين الأجواء الرياضية، معقبًا: «الدخول في كل هذه الأشياء محرم».

وأكد ضرورة احترام الأندية الرياضية وعدم ازدرائها والسخرية بشأنها، بالإضافة إلى دعم الفريق الوطني خلال مباراته المقبلة مع السنغال، لافتًا إلى إطلاق هاشتاج لدعم المنتخب الوطني لكرة القدم لم يتم الاتفاق على اسمه حتى الآن، وذلك بالتعاون مع كل الإعلاميين الرياضيين، فتم إنشاء مجموعة للتواصل ونشر كل ما يتعلق بالرياضة.

وحول التجاوزات التي تحدث بحق اللاعبين والأندية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ذكر أن آلية تنفيذ مواجهة «السوشيال ميديا» ستتم على مراحل، الأولى خاصة بتولي النقاد الرياضيين على ما يثار من شائعات وأكاذيب، والثانية تتعلق بإبلاغ المجلس الأعلى للإعلام بهذه التجاوزات لتوقيع جزاءات على المخالفين، والثالثة تختص برفع وعي الناس لمواجهة الشائعات بأنفسهم.

ورأى أن الجميع لديه نية لتصحيح الأخطاء والرد على التجاوزات خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن دورات تدريبية قانونية للرياضيين بمشاركة كبار أساتذة القانون واللغة، وذلك بداية من الأسبوع المقبل، على أن تُشكل لجنة لمتابعة هذا الأمر من قبل الحاضرين.

جاء ذلك ردا على سؤال حول توصيات مدونة سلوك الإعلام الرياضي، وكيفية مواجهة مواقع التواصل الاجتماعي وما تلعبه من دور مهم بشأن التجاوزات في حقوق الأندية واللاعبين.