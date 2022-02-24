الرئيس القبرصي يزور السعودية الأسبوع المقبل لبحث تحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب

يتوجه الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس إلى الرياض الأسبوع المقبل في زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية تدوم يومين.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرئيس أناستاسيادس ، المقرر وصوله يوم الثلاثاء المقبل على رأس وفد وزاري كبير ، سيجتمع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وعدد من الوزراء السعوديين لبحث"عدة مواضيع من بينها توسيع آفاق تطوير التعاون الثلاثي في قضايا الدفاع بين قبرص واليونان والسعودية وتحديات الاستقرار الإقليمي ومواجهة الإرهاب وتطورات المشكلة القبرصية والمستجدات الإقليمية والعلاقات الثنائية القبرصية السعودية وقضايا الطاقة والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية إلى جانب تعزيز الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي وقبرص".

وأعلنت السعودية في وقت سابق دعمها الكامل لسيادة قبرص الرومية على أراضيها.

وتتوقع مصادر أخرى أن تتصدر الأزمة اليمنية ومواجهة هجمات الحوثي ضد السعودية والملف النووي الإيراني وتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين صدارة مناقشات الرئيس أناستاسيادس مع الأمير محمد بن سلمان وكبار مساعديه.

كما ألمحت المصادر إلى أن الرئيس القبرصي سيطلع الجانب السعودي على نتائج وانعكاسات الاستفزازات التركية في فاروشا وكذلك التطورات في شرق البحر المتوسط.

يذكر أن زيارة الرئيس اناستاسيادس للسعودية في مطلع كانون الثاني / يناير 2018 كانت الأولى لرئيس قبرصي إلى المملكة وجاءت تلبية لدعوة سعودية أعلنت عنها نيقوسيا في نوفمبر 2017.

يشار إلى وجود 11 اتفاقية في العديد من المجالات بين السعودية وقبرص وفي مقدمتها السياحة والطاقة والتجارة والنقل والدفاع.