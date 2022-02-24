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وزيرة الدفاع الألمانية: هجوم روسيا على أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي

العملية العسكرية الروسية
العملية العسكرية الروسية
د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 10:22 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 10:22 ص

شددت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرشت على الاتحاد والتكاتف للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقالت لامبرشت، اليوم الخميس: "هجوم روسيا على أوكرانيا يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولا يمكن مقارنته بأي شيء في التاريخ الحديث".

وتابعت الوزيرة الألمانية: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ بلا أي سبب حربا في وسط أوروبا، وسيكون وحده المسؤول عن المعاناة الفظيعة المرتبطة بذلك".

وأضافت لامبرشت، أن بوتين دهس القانون الدولي من خلال الاعتراف بما يسمى بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك ودمر اتفاقية مينسك.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية: "أوكرانيا تعد وستظل دولة حرة ذات سيادة. القانون الدولي غير قابل للتفاوض".

وأضافت أنه يتعين على روسيا حاليا "الاستعداد لعقوبات غير مسبوقة وفي غاية الصرامة"، وفي الوقت ذاته ناشدت بوتين سحب قواته على الفور، وقالت: "مددنا اليد لروسيا لإجراء مفاوضات، ولكنه (بوتين) عزف عنها. ومع ذلك فإنه لم يفت الآوان لإجراء حوار".

وأكدت لامبرشت أنه يمكن للحلفاء في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" التعويل على الدعم الكامل لألمانيا.

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