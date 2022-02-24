 سي إن إن: تقارير عن سماع انفجارات في مدينتي كييف وخاركيف عقب الإعلان الروسي عن عملية عسكرية - بوابة الشروق
الخميس 24 فبراير 2022 9:04 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

سي إن إن: تقارير عن سماع انفجارات في مدينتي كييف وخاركيف عقب الإعلان الروسي عن عملية عسكرية

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 8:51 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 8:51 ص

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن تقارير عدة تواترت عن سماع دوي انفجارات في مدينتي كييف وخاركيف عقب الإعلان صباح اليوم الخميس عن عملية عسكرية روسية في شرق أوكرانيا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك