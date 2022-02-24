سي إن إن: تقارير عن سماع انفجارات في مدينتي كييف وخاركيف عقب الإعلان الروسي عن عملية عسكرية

ذكرت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية أن تقارير عدة تواترت عن سماع دوي انفجارات في مدينتي كييف وخاركيف عقب الإعلان صباح اليوم الخميس عن عملية عسكرية روسية في شرق أوكرانيا.