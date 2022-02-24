مظاهرات مناهضة للحرب في عدة مدن روسية

خاطر المتظاهرون في مدن بأنحاء روسيا بالاعتقال وخرجوا للاحتجاج على شن الجيش الروسي عملية عسكرية ضد أوكرانيا، على الرغم من تحذيرات السلطات الروسية لتنظيم أية مظاهرات مناهضة للعملية العسكرية في أوكرانيا.

ووفقا لمجلة "نيوز ويك" الأمريكية، فإنه على الرغم من أن المظاهرات لم تكن كبيرة إلا أن العديد من الناس رفعوا لافتات ورددوا هتافات "لا للحرب" في مدينة يكاترينبرج ومدينة نوفوسيبيرسك السيبيرية والعاصمة الروسية موسكو.

توماس فان لينج، الذي كان ينقل عن الحوادث المتعلقة بالعملية ضد أوكرانيا، نشر على حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لقطات لما قال إنه تجمع حاشد في مدينة تيومين قال فيه إن "الشرطة انشغلت باعتقال الجميع قبل انطلاق المظاهرات"، وفقا للمجلة.

وأفاد موقع "ميدوزا" الإخباري، أن المتظاهرين الفرديين المناهضين للحرب ظهروا أيضًا في مدن في جميع أنحاء روسيا.

وحذرت السلطات الروسية، اليوم الخميس، الرافضين للحرب من تنظيم أو الانضمام لاحتجاجات مناهضة للحرب على أوكرانيا، واعتقلت العديد من الناشطين السياسيين الذين دعوا لتنظيم احتجاجات في المدن الروسية.

وحذرت لجنة التحقيق، وهي هيئة حكومية تحقق في الجرائم الكبرى، الروس من التداعيات القانونية لانضمامهم إلى احتجاجات غير مرخصة تتعلق بـ"الوضع السياسي الخارجي المتوتر".

وقالت: "يجب على المرء أن يدرك التبعات القانونية السلبية لهذه الأفعال في شكل مقاضاة تصل إلى المسؤولية الجنائية".

وفي غضون ذلك، نظمت مسيرات في جميع أنحاء العالم للاحتجاج على الحرب الروسية الأوكرانية، في العديد من المدن الأوروبية، منها لندن وبرلين وبرشلونة ولاهاي ووارسو وغيرها.