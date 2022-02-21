 روسيا تهدد المواطنين بالاعتقال حال تنظيم مظاهرات دون تصريح - بوابة الشروق
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روسيا تهدد المواطنين بالاعتقال حال تنظيم مظاهرات دون تصريح

د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 7:37 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 7:42 م

حذرت السلطات الروسية مواطنيها بعدم تنظيم احتجاجات على غزو البلاد لأوكرانيا، أو القيام بأي تجمعات أخرى دون الحصول على تصريح، وحذرتهم من الاعتقال.

وأصدر هذا الإخطار وزارة الداخلية، ومكتب المدعي العام في موسكو، ولجنة التحقيق، وهي هيئة تحقيق اتحادية رئيسية ذات نفوذ قوي في روسيا.

وأشار الثلاثة إلى دعوات أطلقت عبر شبكات التواصل لتنظيم تجمعات في ضوء "الوضع المتوتر للسياسة الخارجية".

وهددت وزارة الداخلية بإجراء اعتقالات.

وقوات الأمن الروسية معروفة بحملاتها الصارمة ضد المتظاهرين المعارضين.

ولم تشهد روسيا أي احتجاجات رئيسية في البلاد.

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