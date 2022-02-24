جونز هوبكنز: إصابات العالم بفيروس كورونا تتجاوز الـ429 مليون حالة

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 429 مليونا و717 ألفا و855 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و917 ألفا و157 حالة وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 78.7 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 42.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 28.4 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ941 ألفا و908 وفيات، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ646 ألفا و714 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 512 ألفا و924 وفاة.