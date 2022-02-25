نائب: مجلس نقابة المهندسين نجح فى تحويل عجز صندوق المعاشات إلى فائض



قال المهندس حسام إمام، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، والمرشح لعضوية شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين، إن هناك وعي كبير للجمعية العمومية بنقابة المهندسين لعدم انتخاب أحد من التابعين للجماعة الإرهابية.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المجلس الحالي لنقابة المهندسين نجح فى تحويل عجز صندوق المعاشات إلي فائض.

ولفت إلى أن هناك طموح كبير لمشروع الإسكان لنقابة المهندسين، مشيرا إلى أن هناك سعي لتخصيص عدد من الأراضي الخاصة بالدولة لتبني عليها النقابة وحدات سكنية للمهندسين حديثي التخرج.

وأكد أنه كان هناك وحدات سكنية تابعة للنقابة تم اقتحامها بعد أحداث يناير، ولكن تم استرجاعها وسوف يتم تخصيصها.

