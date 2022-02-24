بلينكن يعتقد أن روسيا يمكن أن تغزو أوكرانيا قبل الصباح

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن لديه سببا للاعتقاد بأن روسيا قد تغزو أوكرانيا بحلول صباح اليوم الخميس.

وردا على سؤال لمقدم برنامج "إن بي سي نايتلي نيوز" ليستر هولت حول ما إذا كان يعتقد أن القوات الروسية ستتورط "في شيء يشبه غزوا كاملا لأوكرانيا" قبل نهاية مساء الأربعاء، أجاب بلينكن "نعم أعتقد".

وأشار بلينكن إلى أن روسيا تضع "اللمسات الأخيرة" على تسكين القوات في أماكنها تمهيدا "لغزو كامل" لأوكرانيا، وقال إن الولايات المتحدة "شهدت بالتأكيد وجود قوات روسية داخل أوكرانيا".

وأضاف أنه لا يستطيع إعطاء "أرقام محددة"، لكن "كل ما رأيناه خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الماضية جعل روسيا تضع اللمسات الأخيرة على وجود قواتها في أماكنها عبر جميع حدود أوكرانيا، إلى الشمال والشرق والجنوب، لتكون مستعدة لغزو كامل".