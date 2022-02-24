وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد بدء فعاليات المعرض الدولي للعلوم والهندسة بمركز الداخلة

شهد الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولى للعلوم والهندسة والمنفذ بمدينة الداخلة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد خليل نصر الله رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، ومديري عام الخدمات التربوية والتعليم الفنى بالمديرية ومديري إدارات، الخارجة والداخلة وبلاط التعليمية وعدد من الأساتذة بجامعة الوادى الجديد لتقييم المشروعات المقدمة.

يأتي ذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجى وإدارة الموهوبين بالمديرية.

واكد حسن، أن المعرض تضمن التكارات ومشروعات نفذها الطلاب المشاركين، في ظل أهمية المعرض والمشروعات المنفذة من قبل الطلاب والتى نستشعر فيها قدرة وإبداع الطلاب فى الاستفادة من كافة الإمكانيات، واستثمار طاقاتهم ومهاراتهم لواقع ملموس فضلا عن نشر ثقافة البحث العلمى أحد مقومات نجاح المشروعات التكنولوجية المقدمة.

واشار حسن، الى ان آيسف هي مسابقة دولية للعلوم والهندسة وتهتم بمجال البحوث العلمية في 17 مجالا بحثيا منها الهندسة والحاسب وعلم الاجتماع، وتعد هذه المسابقة أكبر مسابقة عالمية في مجال البحوث العلمية للمرحلة ما قبل الجامعية، وانه تم عقد مجموعة من ورش العمل التدريبية للطلاب لإثرائهم بالمعلومات وصقل وتنمية مهاراتهم للمشاركة بالمعرض.