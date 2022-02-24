لوفتهانزا الألمانية تدرس إنشاء شركة طيران جديدة من أجل خفض النفقات

قالت مصادر مطلعة إن شركة الطيران الألمانية العملاقة لوفتهانزا أبلغت طياريها باحتمال إنشاء شركة طيران جديدة لخفض النفقات إذا انهارت المفاوضات مع عمالها بشأن عقد العمل الجماعي الجديد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطوة يمكن أن تؤدي إلى انهيار المفاوضات، لكنها في الوقت نفسه ستعزز موقف لوفتهانزا بعد شهور من المحادثات التي أخفت في الوصول إلى اتفاق بشأن الأجور.

وستسمح شهادة التشغيل للشركة الجديدة بفصل الطيارين وأطقم الضيافة والخدمات الأرضية، الذين يعملون وفق الهيكل القديم، ثم إعادة توظيفهم بعقود أقل تكلفة في الشركة الجديدة.

يذكر أن شركة لوفتهانزا، التي حصلت على مليارات اليورو من المساعدات الحكومية لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تبحث عن سبل لزيادة ربحيتها وإعادة سداد القروض التي حصلت عليها من الدولة أثناء الأزمة.