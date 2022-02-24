 الأمن الروسي: تعرض سفينتين تجاريتين لقصف صاروخي أوكراني في بحر أزوف - بوابة الشروق
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الأمن الروسي: تعرض سفينتين تجاريتين لقصف صاروخي أوكراني في بحر أزوف

السفينة ميرسر ستريت في بحر العرب
السفينة ميرسر ستريت في بحر العرب
أ ش أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 4:23 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 4:23 م

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، اليوم الخميس، إصابة بحار واحد على الأقل جراء تعرض سفينتي شحن مدنيتين روسيتين لقصف صاروخي من قبل الجيش الأوكراني في بحر أزوف.

وأكدت إدارة حرس الحدود التابعة لهيئة الأمن الفدرالية في إقليم كراسنودار جنوب روسيا، في بيان لها أوردته قناة روسيا اليوم، أن القصف استهدف السفينتين (SGV-FLOT) و(SERAPHIM SAROVSKIY) في الساعة الـ11 من صباح اليوم، مشيرة إلى أنه نفذ من اتجاه مدينة ماريوبول الأوكرانية الساحلية.

وأوضحت الهيئة أن الهجوم أسفر عن تعرض الناقلة النفطية (SGV-FLOT) لأضرار ونشوب حريق على متنها، مضيفة أن أحد أفراد طاقمها أصيب بجروح خطيرة وتم إجلاءه بواسط قوارب تابعة لهيئة الأمن، فيما تمكن طاقم السفينة من إخماد الحريق.


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