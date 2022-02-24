قال المطرب محمد رشاد، إنه يفضل لون الدراما في الأعمال الغنائية، أكثر من الأغنيات التي تتضمن موسيقى صاخبة وتدفع إلى الرقص.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة "النهار"، مساء الأربعاء، أنّ النوع الثاني (الذي لا يفضله) نادرًا ما يحتوي على كلمات جيدة دون أن يكون به ابتذال.

وأشار إلى أن الغناء الشعبي دائمًا ما يكون قريبًا من المغني بسبب كلماته والموسيقى الخاصة به، موضحًا أنّ الغناء الشعبي أصبح له الآن أكثر من مسمى، بينما التراث الشعبي يتمثّل في الكلمة التي تخرج من "الحارة البسيطة"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أنّ الغناء الشعبي لا يوجد به أي تكلُّف، كما أن اللحن الخاص به مُستمد من الروح المصرية ومن ثم يكون الكلام خارج من قلب الشارع والجمهور البسيط.

ونوّه بأنّ مصطلحات الغناء الشعبي بسيطة ويفهمها الجميع على اختلاف مستوياتهم الاجتماعية، معتبرًا أنّ أغلب الأغنيات الشعبية أصبحت بعيدة عن روح التفاؤل، ورجح أن يكون ذلك نابعًا من قبل البعض لإخراج من بداخله من حزن أو ضغط.