بثّت قناة "cnn" الأمريكية، لقطات تُظهر عدد ممن يُرجح أنهم أوكرانيون وهم يؤدون الصلاة في إحدى الساحات الرئيسية، بالتزامن مع الغزو الروسي لبلادهم.

وقالت موفدة القناة إنّ هذا المشهد يعبر عن حالة من اليأس لدى السكان، وعدم قدرتهم على توقع ماذا يُخبئ لهم المستقبل في أعقاب بدء العملية العسكرية التي يصفها الغرب بـ"العدوان"، بينما تقول موسكو إنها ليست احتلالًا.

وأضافت أنّ رؤية هؤلاء الأشخاص وهم يؤدون الصلاة في هذا الطقس البارد يعتبر مشهدًا مؤثرًا للغاية، واعتبرته يعكس حال الأوكرانيين العاديين.



واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.