الصين: لا توجد خطط حالية للتدخل في أسواق النفط



قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن الصين ليست لديها خطط حالية للتدخل في أسواق النفط، بعدما ارتفعت الاسعار لأعلى مستوى منذ عام 2014.

نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث قوله لدى سؤاله عما إذا كانت الصين على استعداد لطرح نفط من احتياطيها الاستراتيجي في حال سعت الولايات المتحدة الأمريكية لمبيعات أكثر تنسيقا لمواجهة الاسعار، إن الصين سوف تدرس اتخاذ خطوة لمواجهة ارتفاع الاسعار في حال استقرار الوضع الجيو سياسي.

وأضاف المتحدث أن جميع الدول تقع عليها مسؤولية ضمان أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أنه يجب تجنب التأثير على ذلك من خلال التوترات الإقليمية.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا في مستهل تعاملات اليوم الخميس لتكسر حاجز الـ 100 دولار للبرميل على خلفية بدء العملية العسكرية الروسية ضد الأراضي الأوكرانية.