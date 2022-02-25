واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، اليوم الخميس، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، في ألمانيا سجّلت السلطات الصحية في ألمانيا 111 حالة وفاة، و82 ألفا و285 إصابة؛ ليبلغ إجمالي الوفيات 122 ألفا و733 حالة، والإصابات 14 مليونا و174 ألفا و906 إصابات.

وأعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 125 حالة وفاة، و38 ألفا و933 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد من قضى نحبهم في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 161 ألفا و125 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 18 مليونا و773 ألفا و164 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 249 حالة وفاة، و46 ألفا و169 إصابات بالفيروس خلال اليوم الأخير؛ ما يرفع حصيلة الوفيات المسجلة في إيطاليا حتى اليوم إلى 154 ألفا و13 حالة، بينما وصلت حصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليونا و651 ألفا و251 إصابة.



في البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 11 آلاف و636 إصابة جديدة و19 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 3 مليون و219 ألفا و439 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و941 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 15 ألفا و829 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليونين و369 ألفا و396 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 65 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و603 حالات. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 2167 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى أكثر من 300 ألف حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 833 حالة بعد تسجيل 3 حالات وفاة على مدار أمس.



وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 28 ألفا و591 إصابات جديدة و39 حالة وفاة، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في النمسا حتى الآن مليونين و578 ألفا و962 حالة، فيما وصل تراكمي الوفيات إلى 14 ألفا و700 حالة.



وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و282 إصابة جديدة و341 حالة وفاة، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن إلى 5 ملايين و620 ألف و946 حالة، بينما بلغ تراكمي الوفيات 110 آلاف و 858 حالة.



وفي بيلاروسيا، سجلت السلطات الصحية 5 آلاف و996 إصابة جديدة؛ ارتفع إجمالي الإصابات إلى 902 ألف و315 إصابة مؤكدة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6 آلاف و421 حالة وفاة بعد تسجيل 14 حالة وفاة.



وسجلت ليختنشتاين 154 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 382 حالة إصابة.



وسجلت آيسلندا 3,349 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 42,495 حالة إصابة.



وسجلت مالطا 95 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 1,145 حالة إصابة.



وفي صربيا، سجلت السلطات الصحية 3718 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و 900 ألفًا و 293 إصابة، كما سجلت 49 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 15 ألفًا و59 حالة



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 10 آلاف و 749 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و 708 آلاف و 315 إصابة، كما سجلت 115 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات 63 ألفًا و 73 حالة وفاة.



وعلى النطاق الآسيوي، في سنغافورة، سجلت البلاد 20 ألفًا و 312 إصابة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 642 ألفًا و 605 مصابين والوفيات إلى 963 حالة عقب تسجيل 7 حالات وفاة على مدار أمس.



وسجلت بوتان 496 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 3,810 حالة إصابة.



وسجلت بروناي 3,721 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم وحالة وفاة واحدة، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 24,349 حالة إصابة.



وفي سريلانكا، سجلت السلطات الصحية 30 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات 16 ألفًا و 116 حالة وفاة على مستوى البلاد منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.



وسجلت هونج كونج 8,798 إصابة جديدة بكورونا اليوم و40 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 70,389 إصابة.



وفي أمريكا الشمالية، تحديدًا في كوبا، سجلت السلطات الصحية 595 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ 24ساعة الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و67 ألفًا و522 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 8494 حالة وفاة عقب تسجيل 3 حالات جديدة على مدار أمس.



فيما سجلت غرينادا 33 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 187 حالة إصابة.



وإفريقيًا، في كينيا، سجلت السلطات الصحية 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 322 ألفًا و 822 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 5638 حالة نظرا لعدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة على مدار أمس.



وسجلت سورينام 55 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 27,269 إصابة.



وسجلت توجو 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 92 إصابة.



في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 2411 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 3 ملايين و 665 ألفًا و 149 إصابة، كما بلغ إجمالي الوفيات 99 ألفًا و 18 وفاة عقب تسجيل 40 حالة وفاة.



وسجلت جزر القمر حالتي إصابة جديدة بكورونا اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 20 إصابة.



وسجلت السنغال 18 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة الحالية بالفيروس في البلاد إلى 105 حالات إصابة.