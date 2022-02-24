التموين عن مدينة الذهب: ستصبح مركزا عالميا للصناعة في الشرق الأوسط

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، آخر التفاصيل الخاصة بإنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، اليوم الخميس، أن العمل داخل مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة يسير على قدم وساق حتى يتم الانتهاء منها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تابع، أن الهدف الأساسي من إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الإدارية الجديدة هو عودة مصر لريادة صناعة الذهب في المنطقة العربية، لافتًا إلى أنه يتم العمل في إنشاء مدينة الذهب على مساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن مدينة الذهب ستكون مركزا عالميا لصناعة الذهب في مصر والشرق الأوسط، مضيفًا أن إنشاء المدينة يأتي تنفيذًا لاستراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المدن المتخصصة مثل مدينة الأثاث وغيرها.