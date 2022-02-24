 وزير التعليم الأوكراني: استئناف العملية التعليمية عن بعد - بوابة الشروق
الخميس 24 فبراير 2022 12:59 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل أنت راض عن أداء المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا الأخيرة؟
النتـائـج تصويت

وزير التعليم الأوكراني: استئناف العملية التعليمية عن بعد

أ ش أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 12:49 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 12:49 م

أعلن وزير التعليم والعلوم الأوكراني سيرهي شكارليت، اليوم الخميس، أنه بموجب الأحكام العرفية في البلاد، تقرر استئناف العملية التعليمية عن بعد.

وقال شكارليت، في تغريده له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية الرسمية: "أعزائي المشاركين في العملية التعليمية تم فرض الأحكام العرفية في أوكرانيا. لذا، يرجى التزام الهدوء. وجميع المؤسسات التعليمية توفر من الآن خدمة التعلم عن بعد. وإذا أمكن، ابق في المنزل".

وحث الوزير المواطنين على متابعة التقارير الرسمية لسلطات الدولة في أوكرانيا، والشرطة الوطنية، ومجلس الأمن القومي والدفاع، ووزارة الدفاع والسلطات المحلية، ومتابعة التوصيات الرسمية.

وقبل ساعات، صرح رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، بأنه تقرر فرض الأحكام العرفية على كامل أراضي أوكرانيا استجابة للهجمات الروسية التي بدأتها القوات الروسية ضد بلاده في فجر اليوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك