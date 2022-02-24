السفير الروسي في القاهرة: موسكو لم تبدأ أية حروب تجاه أي دولة ولا تريد ذلك

روسيا الاتحادية دائما ما لديها علاقات صداقة متميزة مع الشعب الأوكراني

قال الرئيس الروسي في القاهرة، جيورجي بوريسينكو، إن روسيا لم تبدأ أية حروب تجاه أي دولة ولا تريد ذلك، مؤكدًا أن روسيا الاتحادية دائمًا مع السلام والحلول السلمية لأية صراعات أو مشاكل أو أزمات.

وأضاف، في لقاء مباشر ببرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه شريف عامر عبر فضائية «mbc masr»، مساء اليوم الخميس، أن روسيا الاتحادية كانت دائمًا مبادرة لعقد اتفاقيات مثل مينسك، التي بموجبها قد تنتهي الصراعات والمشكلات كافة في إقليم دونباس.

ورأى أن هناك شعبويين في سلطة الحكم في أوكرانيا بالوقت الحالي، وصلوا الحكم عن طريق انقلاب غير شرعي، وعلى هذا الأساس فإن الشعب الأوكراني هو من يجب تحديد من يحكمه، قائلا إن روسيا الاتحادية دائمًا ما لديها علاقات صداقة متميزة مع الشعب الأوكراني.

وأكد السفير الروسي في القاهرة، أنه كان لا بد من تنفيذ اتفاقية مينسك قبل نهاية عام 2015، وذلك عن طريق حوار مباشر، لكن كييف والسلطة الحاكمة لم تنفذ ذلك، ولم تأخذ على عاتقها تنفيذ أية التزامات حتى الآن.