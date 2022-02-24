قيس سعيد يعلن نيته إصدار قانون يمنع التمويل الخارجي للجمعيات





قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس إنه سيسعى لإصدار نص قانوني يمنع بموجبه التمويل الأجنبي للجمعيات، في خطوة لقطع الطريق عن أي تأثير خارجي.

وقال سعيد في كلمة أثناء رئاسته لمجلس الوزراء إنه لا بد من اتخاذ نص يمنع التمويل الجمعيات من الخارج "لأنها تمثل في الظاهر جمعيات ولكنها امتداد لقوى خارجية".

ويأتي قرار سعيد على خلفية تقرير محكمة المحاسبات، مشيرا أنه يتضمن اإثباتات بالأرقام تخص تمويلات أجنبية تمتعت بها أحزاب في الانتخابات البرلمانية عام 2019.

ويضغط الرئيس سعيد من أجل أن يكون لهذا التقرير نتائج قانونية تفضي إلى إسقاط قوائم انتخابية لأحزاب نجحت في الفوز بمقاعد في البرلمان.

وقال سعيد "لن نسمح أن تأتي هذه الأموال للجمعيات للعبث بالدولة. ولا مجال أن يتدخل أحد في اختياراتنا لا بأمواله ولا بضغوطاته، نحن شعب له سيادته".