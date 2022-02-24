سلطنة عمان تحتفل بيوم السياحة العربي «نحو سياحة رقمية مستدامة»

تحتفل سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة غدًا الجمعة بيوم السياحة العربي الذي يصادف الـ25 من شهر فبراير من كل عام ويتوافق مع مولد الرحّالة العربي ابن بطوطة، وذلك تحت شعار "نحو سياحة رقمية مستدامة".



وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الخميس أنه في ظل ما تعرضت له صناعة السياحة على مستوى العالم من تحديات جراء جائحة كورونا تستمر جهود القائمين على هذه الصناعة الكبرى لإيجاد حلول متطورة وتكنولوجية تمكنها من التعافي سريعًا لمواجهة التحديات والمنافسات مع الأسواق العالمية، وزيادة الوعي حول أهمية صناعة السياحة وما تحققه من مردود اقتصادي واجتماعي.



وبلغ إجمالي عدد الزوار القادمين إلى سلطنة عُمان خلال عام 2021 652 ألف زائر، وجاء الزوار الخليجيون في المرتبة الأولى من حيث عدد الزوار القادمين إذ بلغ عددهم 293 ألفًا و125 زائرًا، كما بلغ إجمالي إيرادات الفنادق ذات التصنيف (3 - 5) نجوم نحو 102 مليون ريال عُماني.



فيما بلغ عدد نزلاء تلك الفنادق مليونًا و200 ألف نزيل حتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2021، وفق ما أشارت إليه البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.



ويأتي اهتمام وزارة التراث والسياحة العمانية بالتحول الرقمي في إطار مواكبتها للثورة المتجددة الدائمة التي تشهدها تقنيات الاتصال الحديثة وحتمية هذه المواكبة كمرتكز رئيسي لتطوير القطاع وخدماته ومنشآته ومنتجاته، حيث إن صناعة السياحة وتوجهات السياح والمسافرين ومتطلباتهم تتغير بصورة مستمرة لتواكب هذه التقنيات.