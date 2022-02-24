جونسون: بريطانيا والحلفاء يتفقون على حزمة ضخمة من العقوبات ضد روسيا

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون، في خطاب نقله التليفزيون موجه إلى الأمة: "اليوم، بالتنسيق مع حلفائنا، سوف نتفق على حزمة ضخمة من العقوبات الاقتصادية تهدف إلى عرقلة الاقتصاد الروسي".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن خطاب جونسون القول: "يجب علينا أيضا أن نوقف بشكل جماعي الاعتماد على النفط والغاز الروسيين اللذين منحا بوتين قبضته على السياسة الغربية لفترة طويلة للغاية".

كما أعلن جونسون اليوم في تغريدة له على "تويتر"، إنه سوف يتحدث إلى زملائه من قادة مجموعة السبع، داعيا إلى "عقد اجتماع عاجل لجميع قادة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أقرب وقت ممكن".