أعلنت الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، هيلجا شميد، إجلاء جميع موظفي المنظمة من أوكرانيا مؤقتًا.

وقالت شميد - في تصريحات اليوم الخميس - إنه بسبب القتال المستمر والوضع الأمني المتدهور في أوكرانيا وبالتنسيق مع بولندا وهي الرئيس الدوري للمنظمة، قررت المنظمة إجلاء جميع أعضاء البعثة الدولية مؤقتًا من أوكرانيا وفي أقرب وقت ممكن.

وأضافت أن التزام وشجاعة موظفي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جدير بالثناء، مشيرة إلى إنشاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعثة المراقبة الخاصة في اوكرانيا في عام 2014.

ولفتت إلى أن تواجد ممثلي المنظمة في أوكرانيا منذ 1999 عمل على مساعدة أوكرانيا على تعزيز أمنها وتطوير تشريعاتها ومؤسساتها وممارساتها بما يتماشى مع المعايير الديمقراطية.