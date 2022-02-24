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الشروق تنشر تقرير الشيوخ بشأن مشروع قانون التأمين الموحد

صفاء عصام الدين
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 12:01 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 12:05 م

يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، وممكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان إصدار قانون التأمين الموحد.

وقد حدد تقرير اللجنة الذي حصلت الشروق على نسخة منه عدة أهداف لمشروع القانون، في مقدمتها معالجة القصور التشريعي في شان تنظيم قطاع التأمين، وضرورة مواكبة ما طرأ على السوق من متغيرات وتطور تكنولوجي والقضاء على التعددية التشريعية المضطربة لقطاع التأمين.


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