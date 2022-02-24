الري عن عكارة النيل:«ظاهرة طبيعية وتستمر يومين»

علق محمد غانم المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، على ظاهرة عكارة نهر النيل، لافتًا إلى أن ما يحدث ظاهرة طبيعية تحدث كل عام ولا تمثل أي مشكلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف السجيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، مساء الأربعاء، أن عكارة النيل ظاهرة طبيعية، تحدث كل عام، وتستمر ما بين يوم إلى يومين، مشيرًا إلى أنها ليس لها أي تأثير سلبي على مياه النيل.

وتابع، أن السبب الرئيسي وراء تكون العكارة في مياه نهر النيل هو أن هناك أمطار تتساقط على جبال البحر الأحمر وتتجه السيول محملة بالرمال والأتربة نحو نهر النيل.

وأوضح، أن كل الرمال والأتربة تترسب بشكل طبيعي والمياه تعود لشكلها الطبيعي خلال يومين على الأكثر، مؤكدًا أن العكارة لا تؤثر سلبيا على مياه الشرب أو مياه الري المستخدمة في الزراعة.

كان كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع لمتابعة إجراءات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظات بني سويف والمنيا وجنوب سيناء والبحر الأحمر، أن عكارة المياه تؤكد على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها البلاد على مدار الأيام الماضية.

وأوضح أن مياه السيول تكون محملة بالرمال الناعمة، التي تجرفها عند سقوطها على قمم الجبال، وأثناء انحدارها في مخرات السيول، التي تنتهي عند نهر النيل.