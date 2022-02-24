هجوم إلكتروني يعطل مواقع حكومية وبنكية في أوكرانيا

تعرضت أوكرانيا لهجوم إلكتروني وصفته وسائل إعلام محلية وأوروبية بأنه "هائل" استهدف حكومتها وبنوكها، بعد ساعات فقط من إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد استعدادًا لغزو روسي مخيف.

حيث توقفت مواقع وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز الأمن ومجلس الوزراء بعد ظهر أمس.

كما تم تلقي اتصالات هاتفية كثيفة تهدد بوجود قنابل ومفرقعات في العديد من المباني الحكومية، مما يعتقد أنها جزء من حملة ضغط نفسي من قبل موسكو.

وقال نائب رئيس الوزراء ميخائيلو فيدوروف إن البنوك استُهدفت أيضًا في هجوم "هائل" لرفض الخدمة الموزع (DDoS) - والذي يستخدم شبكات الكمبيوتر لقصف المواقع بالمعلومات حتى تعطلها.