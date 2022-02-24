يوسف القعيد: زج الموساد باسم هيكل الآن مشهد عبثي ومحاولة لنبش القبور

قال الكاتب يوسف القعيد، إن التقارير الإسرائيلية التي تتكلم عن أن جهاز «الموساد» حاول التقرب من الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، غير صحيحة، معقبًا: «محمد حسنين هيكل كان دائم وصف الكيان الصهيوني بالعدو الإسرائيلي، وما يزعمه الإسرائيليين الآن مشهد عبثي ومحاولة لنبش القبور».

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث القاهرة»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عيسى عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أن ملايين المصريين والعرب يعلمون جيدا موقف محمد حسنين هيكل من إسرائيل، متابعًا: «كلام إسرائيل لا يستحق الرد وهذا كذب صريح وواضح، وموقفه من إسرائيل كان يتوقف على الكلمة ويقول دائما العدو الإسرائيلي».

واستكمل: «محمد هيكل كان حياته في خطر ومعرض لنفس خطر جمال عبد الناصر لمرافقته له باستمرار، وأعتقد أن هيكل تعرض لمخاطر عديدة في حياته من العدو الإسرائيلي وأجزم أن كلامهم كذب صريح وعاري عن الصحة»، لافتًا إلى أن ما يقال عن هيكل الآن قيل من قبل على لسان الكاتب الكبير نجيب محفوظ.