 المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يمكن تبريره - بوابة الشروق
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المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يمكن تبريره

د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 9:08 ص

أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان، الهجوم الروسي على أوكرانيا ووصفه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي لا يمكن تبريره بأي شيء".


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