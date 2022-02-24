المستشار الألماني: الهجوم الروسي على أوكرانيا لا يمكن تبريره

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أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، في بيان، الهجوم الروسي على أوكرانيا ووصفه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي لا يمكن تبريره بأي شيء".