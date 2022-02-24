أعلنت شركة الطاقة الألمانية العملاقة يونيبير، اليوم الأربعاء، تسجيل خسائر صافية بنحو 5 مليارات دولار خلال العام الماضي حيث تضررت من الطريقة الخطأ التي راهنت بها على أسعار الطاقة الأوروبية.

وقالت تينا توميلا، المديرة المالية للشركة، التي يوجد مقرها في مدينة دوسلدورف الألمانية، إن الشركة وقعت عقود تحوط لإنتاجها من الطاقة في دول شمال أوروبا على أساس المراهنة على تراجع أسعار الكهرباء في باقي دول القارة، في حين تحركت الأسعار في الاتجاه المعاكس، مما ساهم في تسجيل الشركة خسائر صافية بلغت قيمتها 1ر4 مليار يورو (7ر4 مليار دولار) العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتكافح يونيبر من أجل التغلب على التقلبات السلبية لسوق الطاقة مما أجبرها على اقتراض 10 مليارات يورو من شركة فورتم أويي الأم وبنك كيه.إف.دبليو آي.بي.إي.إكس لتمويل أنشطتها.

ويعتبر جزءا من الخسائر مرتبط بحركة الأسعار في السوق وهو ما يعني إمكانية استعادته إذا تغيرت الأسعار.

وفي الوقت نفسه، زادت أرباح الشركة من نشاط قطاع المواد الخام بنسبة 52% إلى 756 مليون يورو خلال العام الماضي مدفوعة بالأداء الجيد للغاز الطبيعي. واستفاد القطاع من أحوال الطقس غير الطبيعية في أمريكا الشمالية وأنشطته التجارية في آسيا. وتراجعت أرباحها من نشاط توليد الكهربء في أوروبا بنسبة 4% سنويا إلى 473 مليون يورو.