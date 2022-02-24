أسعار الذهب ترتفع بأكثر من 2% لتصل إلى أعلى مستوياتها

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 2% إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام، وذلك بعد ما شهد إقبال من قبل المستثمرين بعد بدء الغزو الروسي للأوكرانيا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.7% ليصل إلى 1939.97 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ يناير 2021، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 1.8% إلى 1943.90 دولار للأوقية.

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام، أن القوات الروسية أطلقت صواريخ على عدة مدن أوكرانية وأنزلت قوات على الساحل الجنوبي للبلاد.

وارتفع الذهب وهو من أصول الملاذ الآمن في أوقات الاضطرابات، بنحو 8% منذ بداية فبراير مع تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على شهية المخاطرة، ويتجه الذهب إلى تسجيل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020.

بالنسبة للمعادن الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 25.03 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين بنسبة 1% ليصل إلى 1102.43 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم بنسبة 1.3% إلى 2514.54 دولار للاوقية.