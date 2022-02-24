وكيل تعليم الغربية يبحث كيفية حل مشاكل وحدة الانتقال إلى سوق العمل

عقد اليوم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعا بوحدة الانتقال إلى سوق العمل للتعليم الفني، بحضور فتحي أبو هندي، مدير عام التعليم الفني، فريد أبو الغيط، مدير وحدة الانتقال إلى سوق العمل، محمد حمودة، مدير إدارة الأمن بالمديرية.

جاء ذلك لعرض أنشطة الوحدة خلال العام الدراسي الحالي 2021 / 2022، ومناقشة كل التحديات التي تواجه الوحدة بمدارس التعليم الفني، والتوجيه بحلها.

ويأتي ذلك في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومشروع قوى عاملة مصر.

حضر الاجتماع من وحدة الانتقال لسوق العمل، مسئول التوجيه والإرشاد المهني، ومسئولي التوظيف، ومسئول ريادة الأعمال، ومسئول معلومات سوق العمل، والمسئول الأول الميداني لمشروع قوى عاملة مصر.