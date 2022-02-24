 المركزي الروسي يقرر التدخل في الأسواق المالية لتحقيق الاستقرار - بوابة الشروق
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المركزي الروسي يقرر التدخل في الأسواق المالية لتحقيق الاستقرار

د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 10:21 ص

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، التدخل في السوق المالية المحلية.

ووفقا موقع قناة "آر تي عربية" فقد جاء القرار لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية.


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