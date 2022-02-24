المركزي الروسي يقرر التدخل في الأسواق المالية لتحقيق الاستقرار

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قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، التدخل في السوق المالية المحلية.
ووفقا موقع قناة "آر تي عربية" فقد جاء القرار لتحقيق الاستقرار بعد تراجع بورصة موسكو والعملة الروسية.