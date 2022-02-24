الصين تعتزم إضافة 1200 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال 10 سنوات

قال شي جينجلي، الباحث في معهد أبحاث الطاقة التابع للجنة الوطني للتنمية والإصلاح في الصين، خلال حلقة نقاشية عبر الإنترنت اعتزام بكين إضافة 500 جيجاوات كهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الفترة من 2021 إلى 2025، ثم إضافة ما بين 600 و700 جيجاوات كهرباء من طاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شي القول إنه مع إضافة أكثر من 100 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية الرخيصة إلى شبكة الكهرباء في البلاد سنويا حتى 2025، سيزيد حجم تجارة الكهرباء الخضراء بشدة.

كانت الصين أضافت قدرات بقيمة 5ر102 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال العام الماضي، بحسب الإدارة الوطنية للطاقة.