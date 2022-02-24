اعتزال سير جاسون كيني البطل الأولمبي للدراجات

أكد البطل الأولمبي البريطاني سير جاسون كيني أنه يشعر ببعض الحزن ولكن في نفس الوقت بالإثارة ، مع إعلان اعتزاله منافسات الدراجات من أجل الانتقال لمجال التدريب.

وبدأ كيني /33 عاما/ هذا الأسبوع بشكل رسمي عمله في تدريب الفريق البريطاني لسباقات السرعة.

وحصد كيني الميدالية الذهبية لسباق كيرين للدراجات في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي ليرفع رصيده إلى سبعة ألقاب أولمبية، بعد فوزه بالذهبية الأولى في أولمبياد بكين 2008.

وكان كيني يخطط للاستمرار حتى أولمبياد باريس 2024 لكنه أكد أنه لم يستطع تفويت فرصة تدريب الفريق البريطاني.

وقال كيني الذي حصل على لقب فارس في قائمة الشرف للعام الجديد، "لم يكن قرارا سهلا ، في الأساس أردت الاستمرار حتى دورة باريس، لكني كنت أدرك دائما أنني أريد الانتقال إلى مجال التدريب ، وقد جاءت الفرصة".

وأضاف "حزين بعض الشيء بصراحة لأنني كل ما أعرفه هو سباقات الدراجات والمنافسة ، لكني متحمس بتولي المهمة".