الأعلى للإعلام: تشكيل لجنة لتنفيذ توصيات مدونة السلوك الخاصة بالإعلام الرياضي

علق كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على الجلسة الموسعة التي اقيمت اليوم الأربعاء تحت عنوان «مدونة سلوك الإعلام الرياضى» وحضرها لفيف من النقاد الرياضيين والإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف والقنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأربعاء، أن الاجتماع الذي عقد اليوم لأول مرة يجتمع فيه هذا لعدد الكبير من من النقاد الرياضيين والإعلاميين، لافتًا إلى أن سيتم تشكيل لجنة من أجل تنفيذ توصيات مدونة السلوك الخاصة بالإعلام الرياضى.

وأوضح، أنه تم الاتفاق اليوم خلال الاجتماع الذي ضم اللفيف، على الوصول إلى العدالة في الساحة الرياضة، مشيرًا إلى أنه يجب على الشعب المصري مساندة المنتخب الوطنى أمام السنغال في تصفيات كأس العالم.

واستكمل، أنه يوجد لجان رصد بالمجلس تعمل على متابعة البرامج الرياضية إلى جانب الشكاوى التي يتم تسجيلها، ويتم فحص هذه الشكاوى أو الأخطاء ويتم إنظار صاحبه في البداية ومن ثم التدرج في العقاب، قائلًا: «نحاسب على ما يتم بثه في وسائل الإعلام».

وأشار، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إلى أن حق النقد مكفول للجميع ولكن دون تجريح أو تقليل من شأن الغير أو المساس بحياته الخاصة، والابتعاد عن إحداث فتنة بين الأندية الرياضية.