إنفانتينو يعزي اتحاد الكرة في وفاة أحمد مصطفى نجم الزمالك السابق

رسل جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA خطاب تعزية إلى جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في وفاة الكابتن أحمد مصطفى لاعب نادي الزمالك السابق .

ونشر اتحاد الكرة من خلال الحساب الرسمي على (فيس بوك) رسالة انفانتينو والتي تضمنت (أتقدم بالتعازي في وفاة اللاعب الدولي السابق أحمد مصطفى.. تبدو الكلمات غير كافية للتعبير عن الحزن الذي نشعر به لهذه الخسارة).

وأضاف: (خلال مسيرته ، كان أحمد مصطفى قد توج بالبطولات مع المنتخب الوطني وعلى مستوى الأندية في فترة الستينيات ، وستبقي في الأذهان مسيرته الطويلة والناجحة مع نادي الزمالك ، حيث فاز بثلاثة ألقاب للدوري وثلاثة كؤوس).

وأكمل:" (أسطورة نادي الزمالك لكرة القدم المصرية وإرثه وإنجازاته ولا سيما قيادته وشخصيته وولائه وصفاته الإنسانية لن يُنسى ، وسيُفتقد حقًا).

وتابع: (بالنيابة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم ، أود أن أعرب عن تعاطفنا العميق مع الاتحاد المصري لكرة القدم ، ولأسرة أحمد وأصدقائه وأحبائه. قلوبنا معكم جميعاً).

وأتم: (نأمل أن تساعد هذه الذكريات وكلماتنا الداعمة في إحلال بعض السلام والعزاء في هذا الوقت الصعب).