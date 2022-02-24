بوتين يطلع نظيره الإيراني على تفاصيل الوضع في أوكرانيا

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أعلن الكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير أطلع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على تفاصيل الوضع حول أوكرانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية.

جاء ذلك حسبما أوردته قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها مساء اليوم الخميس.

وكان عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانج يي قد أجرى اليوم الخميس، مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقالت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" (رسمية) إنّ لافروف أطلع وانج على تطور الوضع في أوكرانيا والموقف الروسي.

وصرّح الوزير الروسي إنّ الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) أخلا بالتزاماتهما، وواصلا التوسع نحو الشرق، ورفضا تطبيق اتفاقية مينسك الجديدة، وخرقا قرار مجلس الأمن رقم 2202.

وأضاف لافروف أن بلاده اضطرت إلى اتخاذ تدابير ضرورية لحماية حقوقها ومصالحها.

بدوره، أكّد وانج أن الصين طالما احترمت سيادة ووحدة وسلامة أراضي جميع الدول، ولفت إلى أن الصين تعترف بالسياق التاريخي المعقد والخاص لقضية أوكرانيا، وتفهم الشواغل الأمنية المشروعة لروسيا.

وأكّد أنه يتعين التخلي عن عقلية الحرب الباردة بشكل كامل، وإقامة آلية متزنة وفعالة ومستدامة للأمن الأوروبي من خلال الحوار والتفاوض.

واشتبكت القوات الأوكرانية مع القوات الروسية حول حدود أوكرانيا كلها تقريبا اليوم الخميس بعد أن شنت موسكو هجوما شاملا برا وبحرا وجوا، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

في غضون ذلك، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن القوات الروسية دمرت 83 هدفا على الأرض في أوكرانيا.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أنها أنجزت كل أهدافها المحددة ليوم الخميس.