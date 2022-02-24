 استقالة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق من شركة ديليموبيل الروسية بعد غزو أوكرانيا - بوابة الشروق
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استقالة رئيس وزراء إيطاليا الأسبق من شركة ديليموبيل الروسية بعد غزو أوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 24 فبراير 2022 - 9:14 م | آخر تحديث: الخميس 24 فبراير 2022 - 9:14 م

قدم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق ماتيو رينزي استقالته من مجلس إدارة شركة ديليموبيل الروسية لتأجير السيارات عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأكد مكتب رينزي أن زعيم حزب "تحيا إيطاليا"، وهو جزء من الائتلاف الحاكم في البلاد، استقال من المنصب صباح اليوم الخميس.

ووفقا لديليموبيل، كان السيناتور الإيطالي /47 عاما/ عضوا بمجلس الإشراف على الشركة منذ أغسطس عام 2021.

وتصف ديليموبيل نفسها بأنها شركة رائدة في تقديم خدمات تأجير السيارات بالعاصمة الروسية موسكو، وهي تعمل في المجمل في 11 مدينة، ولديها أكثر من 7 ملايين مستخدم مسجلين.

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